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«Мы разговариваем друг с другом»: Собослаи высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Салах и Собослаи записали на свой счет по голу в матче «Ливерпуля» против «Астон Виллы».

Египтянин показывает красивую игру за «красных» на фоне новостей об интересе «Аль-Иттихада» к вингеру.

По сведениям Sky Sports, саудовский клуб готов выложить за Мо до 200 млн фунтов. О предложении «Аль-Иттихада» уже высказался Клопп.

После победы над «Виллой» о будущем Салаха журналисты спросили и у Собослаи. Венгр ответил однозначно:

«Вы ведь знаете, что в футболе всегда очень много разговоров. Мы действительно счастливы, что он остался. Мы, конечно, разговариваем друг с другом. Он хочет остаться, хочет быть здесь, быть с нами. Мы действительно счастливы! Нам в команде нужны такие люди, как он. Он топовый игрок».

Трудно поверить в то, что «красные» отпустят одного из ключевых игроков своей команды даже за солидный гонорар. Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.

5 комментариев

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vitalis
Ответ Злой Руся
Уйдет в клуб из СА , без сомнения. После этого сезона. ИМХО
после этого, да. но не раньше. разве что найдут кого то зимой, но чета фиг, кого найдешь
+4
-1
+3
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Санжар Уразбаев
Думаю замена уже есть в лице Доука , просто парня надо прокачать
+4
-2
+2
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Злой Руся
Уйдет в клуб из СА , без сомнения. После этого сезона. ИМХО
+3
-3
0
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dnssda
За 200мл. Нужно совершенно точно отпускать с точки зрения бизнеса
+1
-1
0
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Sascia Ismailov7
Ответ dnssda
За 200мл. Нужно совершенно точно отпускать с точки зрения бизнеса
ну разумеется, потому что и за 100 ку можно будет приобрести потчика !!!
0
0
0
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