Салах и Собослаи записали на свой счет по голу в матче «Ливерпуля» против «Астон Виллы».

Египтянин показывает красивую игру за «красных» на фоне новостей об интересе «Аль-Иттихада» к вингеру.

По сведениям Sky Sports, саудовский клуб готов выложить за Мо до 200 млн фунтов. О предложении «Аль-Иттихада» уже высказался Клопп.

После победы над «Виллой» о будущем Салаха журналисты спросили и у Собослаи. Венгр ответил однозначно:

«Вы ведь знаете, что в футболе всегда очень много разговоров. Мы действительно счастливы, что он остался. Мы, конечно, разговариваем друг с другом. Он хочет остаться, хочет быть здесь, быть с нами. Мы действительно счастливы! Нам в команде нужны такие люди, как он. Он топовый игрок».

Трудно поверить в то, что «красные» отпустят одного из ключевых игроков своей команды даже за солидный гонорар. Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.