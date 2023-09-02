«Аль-Иттихад» очень хочет Салаха. По сведениям Sky Sports, саудовский клуб готов выложить за египтянина до 200 млн фунтов.

На пресс-конференции перед встречей с «Астон Виллой» Клопп высказался о предложении «Аль-Иттихада»:

«Лично я не вижу повода для беспокойства. Мо очень предан делу, полностью погружен в тренировки, в командные собрания, он совершенно точно с нами. Я привык оперировать фактами. И факт таков: всё хорошо, мы все здесь, и всё в порядке».

По данным The Athletic, «Аль-Иттихад» сперва предложил за Салаха 150 млн фунтов, но «Ливерпуль» сразу отказался. Судя по словам Юргена, повышенное предложение «красные» также отвергли.

Сообщалось, что в Саудовской Аравии египтянину предлагают зарплату в 400 тысяч евро – больше, чем он получает на «Энфилде».

Как известно, в Европе трансферное окно уже захлопнулось, а вот на Ближнем Востоке оно будет открыто до 20 сентября.

Есть ли у «Аль-Иттихада» хотя бы призрачный шанс подписать Мо, как считаете?