«Знаю, что это был последний раз, но не чувствую этого»: Клопп тепло благодарит выездных фанатов «Ливерпуля»

«Ливерпуль» не смог сохранить победу в матче 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы», встреча закончилась ничьей 3:3.

Для Юргена Клоппа эта игра стала последним выездным матчем у руля «красных». Фанаты, которые приехали в Бирмингем поддержать мерсисайдцев, после игры громко приветствовали Клоппа. Юрген ответил им взаимностью.

Немецкий специалист рассказал, что для него значит поддержка фанатов:

«Мне всегда это нравилось, понравилось и сегодня. Все еще не чувствую, что это было в последний раз. Я знаю, что это был последний раз, но не чувствую этого.

Оказалось, я более профессионален, чем думал! Я был полностью погружен в игру и даже на секунду не подумал о том, что это мой последний матч на выезде. Я не думал и о своей первой игре, пока мне кто-то не сказал, что это была встреча с «Тоттенхэмом», я и не знал.

Да, я был полностью погружен в игру. Но я очень ценю то, что делают эти парни и девчонки. Фанаты на выездах всегда были просто безумны. Что бы они ни делали, где бы они ни были, мы просили их много путешествовать на протяжении нескольких лет. Мы построили замечательные отношения с болельщиками, просто замечательные отношения!

Я всегда стараюсь выразить свою признательность, и сегодня ребята [футболисты «Ливерпуля»] продемонстрировали это тем, как они играли».

Впереди Клоппа ждет более трепетная встреча с фанатами – последний матч на «Энфилде». 19 мая в гости к «Ливерпулю» приедет «Вулверхэмптон».

Смогут ли «красные» на прощание подарить Клоппу победу?