Фердинанд призывал аннулировать сезон АПЛ, в котором «Ливерпуль» стал чемпионом. Ему ответил Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отрабатывает последнюю неделю в клубе. Можно с уверенностью сказать, что сейчас он наслаждается свободой и чувствует, что за многие действия теперь не будет никаких последствий. Это особенно касается слов, которые теперь он может произносить и оценок, которые он дает.

Фанатскому ресурсу Redmen TV удалось взять у немца интервью. В нем ему напомнили фразу Рио Фердинанда о том, что сезон-2019/20 должен был быть аннулирован из-за пандемии коронавируса, а это бы означало, что «Ливерпуль» потерял бы титул чемпиона АПЛ.

«Рио Фердинанд, я думаю, сказал: «Я думаю, что вы должны аннулировать чемпионат». Я и забыл, что что это сказал именно он, потому что совсем недавно я давал ему интервью... в любом случае, это было не очень хорошее интервью!»

Комментарии бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» явно расстроили тренера, и многие болельщики забыли о том, каким невероятным было преимущество «Ливерпуля» перед приостановкой сезона.

Отказ от беспокойства клубной легенды по поводу того, что другие могут подумать о его комментариях, − это замечательно для болельщиков. В последние дни работы Юрген Клопп старается как можно больше вернуть фанатам той любви и тепла, которые они давали ему на протяжении всего этого времени.