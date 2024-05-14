📹Прощается с «Энфилдом»? На газоне домашней арены «Ливерпуля» заметили одинокого Клоппа

Грустное зрелище.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наслаждается каждой последней минутой, проведенной в клубе. Сегодня немца заметили на «Энфилде», причем на стадионе он был совсем один, без сопровождения кого бы то ни было.

Сперва Клопп прогуливался по трибунам, останавливаясь в проходе и смотря на поле. После он спустился вниз и прошелся по газону. Тренер, проведший в команде более восьми лет, таким образом решил проститься с легендарным стадионом, ставшим ему вторым домом.

В конце января 2024 года Юрген Клопп заявил о том, что в конце сезона покинет «Ливерпуль». Он объяснил решение тем, что устал от футбола и хочет год отдохнуть.

19 мая на «Энфилде» пройдет последний матч сезона против «Вулверхэмптона». Он же станет последним для Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля». Это будет тяжелая и эмоциональная игра как для игроков и болельщиков, так и самого Юргена.