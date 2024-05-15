Джеймс Милнер готов установить новый рекорд в АПЛ💪

Бывший капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер продлил контракт с «Брайтоном».

Новое соглашение 38-летнего Милнера действует до конца сезона-2024/25.

Джеймс Милнер перешел в «Брайтон» летом прошлого года после 8 сезонов в «Ливерпуле». В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и отметился двумя ассистами.

Джеймсу осталось провести всего 20 игр, чтобы установить рекорд по количеству матчей в Премьер-Лиге. Пока лидером является экс-игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри, у которого 653 игры.