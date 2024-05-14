«Неудачники? Нет, они невероятны». Гвардиола встал на защиту нынешнего сезона «Ливерпуля»

Противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, уже вошло в историю не только английского, но и мирового футбола. Оба тренера обожают встречаться очно на поле, а перед игрой расхваливать друг друга. Однако как минимум на год битва будет приостановлена, так как немец решил отдохнуть от футбола.

После поражения от «Кристал Пэлас» в середине апреля, «Ливерпуль» выбыл из гонки за титул. Команда претендовала на четыре трофея, но не выдержала эту серьезную гонку.

Пепа Гвардиолу спросили о том, что «красные» не смогут претендовать на титул до последнего матча. Испанец стал горячо защищать соперника.

«Слушай, это футбол, я видел, как «Ливерпуль» на прошлых неделях не был способен сражаться с «Арсеналом», но ты знаешь, каким образом они упустили свой шанс бороться до конца?» − ответил он журналисту.

«Я видел игру против «Кристал Пэлас», второй тайм, игру против «МЮ»... Те шансы, что они упустили, выглядели невероятно! В это невозможно поверить!»

«Я все видел и прошу: «Назовите мне все моменты «Ливерпуля», которые они упустили». Они не реализовали их с вратарем, без вратаря, упустили! И по этой причине не борются до конца».

«Они неудачники? Нет. Они провалились? Нет. Они невероятная команда, которая борется против нас много-много лет, как в прошлом сезоне. Сейчас для меня вопрос звучит иначе: как эти невероятные атакующие игроки, которые есть у «Ливерпуля», не забивают такие голы».

В этом сезоне «Ливерпуль» финиширует третьим и в следующем сезоне вернется в Лигу чемпионов.