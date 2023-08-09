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Печальные цифры. Сколько «Ливерпуль» потратил на трансферы за последние два сезона по сравнению с соперниками?

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И как Клоппу выигрывать?

«Ливерпуль» подписал только двух игроков за летнее трансферное окно, а новый сезон Премьер-лиги стартует уже в эти выходные.

Мерсисайдцы уже несколько недель торгуются с «Саутгемптоном» за Ромео Лавиа, и пока они никак не могут удовлетворить финансовые требования клуба, вылетевшего в Чемпионшип. Фанаты и эксперты очень недовольны такой бережливостью клуба, учитывая, что команду покинуло 8 игроков основного состава, поэтому FSG вновь стал объектом критики в социальных сетях.

Тем временем соперники «Ливерпуля» проявляют высокую активность на трансферном рынке, подписывая желаемых игроков за внушительные суммы.

Состав «Арсенала» пополнили Деклан Райс, Кай Хавертц и Юрриен Тимбер. «Ньюкасл» потратил £60 млн на итальянскую звезду Сандро Тонали. «Манчестер Юнайтед» заплатил более £45 млн за Онана и £72 млн за Хейлунда.

«Челси» продолжает сыпать деньгами, как и в январское трансферное окно, подписав 6 новых игроков.

Давайте же посмотрим, сколько главные соперники «Ливерпуля» потратили на трансферы за последние два года (по версии Transfermarkt):

  • «Челси» — €818 млн
  • «Манчестер Юнайтед» — €434 млн
  • «Арсенал» — €424 млн
  • «Тоттенхэм» — €371,5 млн
  • «Ньюкасл» — €338,5 млн
  • «Манчестер Сити» — €271,5 млн
  • «Ливерпуль» — €249 млн

Неудивительно, что фанаты критикуют FSG, ведь с такими скромными затратами очень сложно претендовать не то что на чемпионство, но и на место в топ-4. Но трансферное окно будет открыто еще 3 недели, так что, вероятно, к сентябрю ситуация изменится.

7 комментариев

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eftomolgy
Если бы не Клопп, Ливерпуль бы с таким руководством боролся бы за 6-8 места. Увы. Более жмотского руководства наверное ни у кого из топов нет
+4
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+4
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Андрей Тишкович
Отличная новость
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the ougen
Боули доказал что деньги - не главное
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Александр Высочкин
FSG жмоты уже молодёжь на выручку идут спосибо Доаку, Байчетичу, Мортану
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Nostromo
Ответ Андрей Тишкович
Отличная новость
Про три недели?)
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marston
Ответ eftomolgy
Если бы не Клопп, Ливерпуль бы с таким руководством боролся бы за 6-8 места. Увы. Более жмотского руководства наверное ни у кого из топов нет
Мистер Леви из Северного Лондона передает привет
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eftomolgy
Ответ marston
Мистер Леви из Северного Лондона передает привет
Возможно:)
Но в этой табличке за последние 2 года даже Леви тратился больше
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