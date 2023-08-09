7 комментариев

Печальные цифры. Сколько «Ливерпуль» потратил на трансферы за последние два сезона по сравнению с соперниками?
И как Клоппу выигрывать?
«Ливерпуль» подписал только двух игроков за летнее трансферное окно, а новый сезон Премьер-лиги стартует уже в эти выходные.
Мерсисайдцы уже несколько недель торгуются с «Саутгемптоном» за Ромео Лавиа, и пока они никак не могут удовлетворить финансовые требования клуба, вылетевшего в Чемпионшип. Фанаты и эксперты очень недовольны такой бережливостью клуба, учитывая, что команду покинуло 8 игроков основного состава, поэтому FSG вновь стал объектом критики в социальных сетях.
Тем временем соперники «Ливерпуля» проявляют высокую активность на трансферном рынке, подписывая желаемых игроков за внушительные суммы.
Состав «Арсенала» пополнили Деклан Райс, Кай Хавертц и Юрриен Тимбер. «Ньюкасл» потратил £60 млн на итальянскую звезду Сандро Тонали. «Манчестер Юнайтед» заплатил более £45 млн за Онана и £72 млн за Хейлунда.
«Челси» продолжает сыпать деньгами, как и в январское трансферное окно, подписав 6 новых игроков.
Давайте же посмотрим, сколько главные соперники «Ливерпуля» потратили на трансферы за последние два года (по версии Transfermarkt):
- «Челси» — €818 млн
- «Манчестер Юнайтед» — €434 млн
- «Арсенал» — €424 млн
- «Тоттенхэм» — €371,5 млн
- «Ньюкасл» — €338,5 млн
- «Манчестер Сити» — €271,5 млн
- «Ливерпуль» — €249 млн
Неудивительно, что фанаты критикуют FSG, ведь с такими скромными затратами очень сложно претендовать не то что на чемпионство, но и на место в топ-4. Но трансферное окно будет открыто еще 3 недели, так что, вероятно, к сентябрю ситуация изменится.
Но в этой табличке за последние 2 года даже Леви тратился больше