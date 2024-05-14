😡 «Еще одна игра, в которой мы были дерьмом. Но Клоппу наплевать». Фанаты «Ливерпуля» в ужасе от игры команды в обороне

«Ливерпуль» упустил победу в предпоследнем матче Юргена Клоппа в качестве наставника мерсисайдского клуба.

Уйти красиво за пределами «Энфилда» «скаузерам» помешала «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери забила два мяча на исходе основного времени игры, отыграв преимущество соперника в два мяча. Матч закончился боевой ничьей 3:3.

Фанаты «Ливерпуля» признались, что, несмотря на отсутствие турнирной интриги, надеялись на успех.

💭 «Я ничего не ожидал, но все еще разочарован».

💭 «Я знаю, что нам не за что играть, но наша игра в обороне вызывает ужас».

💭 «У Арне Слота будут большие проблемы с тем, чтобы организовать игру в обороне. Хорошие атаки выигрывают матчи, но хорошая защита выигрывает титулы, это так просто».

💭 «Больше не могу».

💭 «Честно говоря, я не злюсь, а просто разочарован».

💭 «Еще одна игра, в которой мы были дерьмом. Слишком много ошибок. Все устали, но играют. Клоппу наплевать».

💭 «Вы могли бы сказать мне, что «Ливерпуль» продаст всю линию обороны этим летом, и я бы не стал спорить.

💭 «Центральные защитники и опорники - вот, что нам нужно. Постройте чертову базу, прежде чем атаковать».