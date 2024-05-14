👋😢 Клопп тепло попрощался с гостевой трибуной «Ливерпуля». До его ухода из клуба остался один домашний матч

Юрген Клопп провел последнюю гостевую игру в качестве тренера «Ливерпуля».

Добиться победы, к сожалению, не удалось, но зато получилось подарить захватывающий футбол, хоть и с отрицательной стороны. «Скаузеры» упустили победу в концовке матча с «Астон Виллой», ведя в счёте с разницей в два мяча.

После игры Клопп подошел к гостевой трибуне, чтобы поблагодарить фанатов, поддерживающих «скаузеров» за пределами «Энфилда».

Юрген посылал воздушные поцелуи, благодарил сердцем и даже кланялся.

Остался один домашний матч с «Вулверхэмптоном». И все...