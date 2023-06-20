«В будущем я хочу увидеть Мбаппе в «Ливерпуле», – заявил Джибриль Сиссе в беседе с Liverpool Echo.

Экс-игрок «красных» считает, что «Ливерпуль» отлично подойдет капитану сборной Франции:

«Думаю, что для него это идеальный клуб и лига. Посмотрите, чего добился Мо Салах уже сейчас – Килиан мог бы добиться того же. Топ-клубам нужны топ-игроки, поэтому я был бы рад видеть Мбаппе в «Ливерпуле», но я знаю, что многие клубы хотят заполучить Килиана.

Мбаппе будет чувствовать себя в «Ливерпуле» как дома, здесь его будут любить. А он будет показывать первоклассный футбол. Его мама ведь любит «Ливерпуль», было бы здорово, если бы он перешел в этот клуб».

Весной прошлого года Килиан рассказал, что его мама – поклонница «красных». По словам француза, он даже обсуждал возможный переезд на «Энфилд», но делал это лишь ради мамы.

Мбаппе сообщил, что не активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на сезон – до 2025 года. Французский клуб может либо продать игрока этим летом, либо отпустить бесплатно в следующем году.

За Килианом уже не первое трансферное окно охотится «Реал». Если верить сообщениям в прессе, «сливочные» могут подписать нападающего уже этим летом. Президент Ла Лиги считает, что для такого трансфера у «Мадрида» есть все необходимое.

И хоть сам Мбаппе заявил, что следующий сезон проведет в столице Франции, разговоры о его скором уходе из «ПСЖ» не утихают. Тем не менее пока переход Килиана в «Ливерпуль» кажется чем-то из области фантастики. По словам Фабрицио Романо, «красные» потеряли к игроку интерес.

Но, может, мама капитана сборной как-то повлияет на его клубную прописку? А как вам идея Мбаппе в «Ливерпуле»?