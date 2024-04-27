«Есть лишь одна причина»: Каррагер о конфликте Салаха и Клоппа в матче с «Вест Хэмом»

Встреча «Ливерпуля» и «Вест Хэма» в 35-м туре Премьер-лиги закончилась ничьей 2:2. Одним из главных эпизодов матча стала стычка Клоппа и Салаха. Тренер и футболист повздорили прямо перед тем, как египтянин заменил на поле Луиса Диаса.

Болельщики предположили, что Юргена могло разозлить поведение подопечного. Прямо после того, как «Вест Хэм» сравнял счет, Салах о чем-то шутил с Дэвидом Мойесом .

У Джейми Каррагера свой взгляд на произошедшее. Экс-игрок «Ливерпуля» поделился мнением о конфликте:

«Единственная причина, по которой тренер был бы недоволен в подобной ситуации, заключается в том, что игрок слишком долго не был готов к выходу на поле».

Ни Салах ни Клопп пока не рассказали о подробностях случившегося.

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