Теория фанатов. Болельщики предположили, из-за чего повздорили Салах и Клопп

«Ливерпуль» вновь потерял очки в Премьер-лиге. «Красные» не справились с «Вест Хэмом», встреча 35-го тура АПЛ закончилась ничьей 2:2.

Неутешительный результат омрачил конфликт Салаха и Клоппа. Тренер и игрок повздорили, когда Мо готовился выйти на поле.

Пока неизвестно, что случилось между Юргеном и его подопечным. Сами участники конфликта предпочитают не делиться подробностями. Немец заверил, что обсудил с египтянином ситуацию. Мохамед тоже отмаливается. Он лишь заявил , что если даст комментарий, то «начнется пожар».

Поскольку официальные лица о произошедшем не высказываются, фанаты принимаются за создание теорий. Поклонники «Ливерпуля» решили, что Клопп и Салах поссорились из-за Дэвида Мойеса – главного тренера «Вест Хэма».

На 77-й минуте «молотобойцы» сравняли счет, на 79-й минуте египтянин заменил Диаса. Уже после пропущенного гола, готовясь к выходу на поле, Мо что-то радостно обсудил с Мойесом.

Фактически сразу после этого египтянин сцепился с Клоппом. Болельщики «Ливерпуля» предположили, что немцу не понравилось поведение Салаха после того, как его команда пропустила гол.

Вот несколько фанатских комментариев из X:

💭 «Возможно, это как-то связано с тем, что Салах шутил с Дэвидом Мойесом примерно в то время, когда «Вест Хэм» сравнял счет, что, вероятно, разозлило Клоппа».

💭 «Как раз перед конфликтом в трансляции был короткий кадр, на котором Салах смеется вместе с Дэвидом Мойесом. Может, это как-то связано с конфликтом Клоппа и Салаха?»

💭 «Думаю, Клоппа могло разозлить то, что Салах смеялся с Мойесом прямо после того, как его команда пропустила гол. Это выглядело странно».

В чем бы ни была суть конфликта, хочется увидеть примирение тренера и игрока. Их совместная история в «Ливерпуле» должна закончится на хорошей ноте.

Как вам теория фанатов?