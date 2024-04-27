🤬 Салах поссорился с Клопом еще до выхода на поле. А после игры отказался давать интервью, боясь скандала 🔥

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает расстраивать своим поведением фанатов.

Египтянин вышел на замену в конце матча с «Вест Хэмом», но конфликт с Юргеном Клоппом случился ещё до выхода на поле.

Дошло до того, что разниматься коллег пришлось Дарвину Нуньесу.

После игры Салах отказался давать интервью прессе, заявив: «Если я буду сегодня готорить... Начнётся пожар».

Причина конфликта по-прежнему неизвестна, но Юрген Клопп уже заявил, что побеседовал с игроком в раздевалке.

Добавим, что «Ливерпуль» не сумел победить «Вест Хэм» в матче 35-го тура АПЛ. Игра закончилась со счётом 2:2.