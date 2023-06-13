По данным французской прессы, Мбаппе собрался уйти из «ПСЖ».

Сперва стало известно, что Килиан не продлит контракт с парижанами до 2025 года. Затем газета Le Parisien сообщила, что француз намерен уже этим летом перебраться в «Реал», но эту информацию опроверг сам игрок. По словам Мбаппе, следующий сезон он проведет в столице Франции.

Фанаты разных команд начали оценивать возможность перехода Килиана в их любимый клуб. Фабрицио Романо пришлось выйти на связь и прокомментировать трансферные перспективы капитана сборной Франции.

В своем подкасте инсайдер рассказал о связях Килиана с командой Клоппа:

«Год назад «Ливерпуль» сделал попытку трансфера, об этом говорил сам игрок. Но сейчас у «Ливерпуля» сменились приоритеты, к тому же клуб не осилит этот трансфер с финансовой точки зрения».

Пока представить Мбаппе в форме «красных» сложно. Одно очевидно точно – следующий сезон нападающий проведет в «ПСЖ».

А нужен вообще ли Килиан «Ливерпулю»? Как оценили бы такой трансфер?