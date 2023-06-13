LFC 2020
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Может ли Мбаппе перейти в «Ливерпуль»? Отвечает Фабрицио Романо

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По данным французской прессы, Мбаппе собрался уйти из «ПСЖ».

Сперва стало известно, что Килиан не продлит контракт с парижанами до 2025 года. Затем газета Le Parisien сообщила, что француз намерен уже этим летом перебраться в «Реал», но эту информацию опроверг сам игрок. По словам Мбаппе, следующий сезон он проведет в столице Франции.

Фанаты разных команд начали оценивать возможность перехода Килиана в их любимый клуб. Фабрицио Романо пришлось выйти на связь и прокомментировать трансферные перспективы капитана сборной Франции.

В своем подкасте инсайдер рассказал о связях Килиана с командой Клоппа:

«Год назад «Ливерпуль» сделал попытку трансфера, об этом говорил сам игрок. Но сейчас у «Ливерпуля» сменились приоритеты, к тому же клуб не осилит этот трансфер с финансовой точки зрения».

Пока представить Мбаппе в форме «красных» сложно. Одно очевидно точно – следующий сезон нападающий проведет в «ПСЖ».

А нужен вообще ли Килиан «Ливерпулю»? Как оценили бы такой трансфер?

6 комментариев

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vladimir.kostrichko
Ливерпуль может себе его позволить...
С легкостью....
Было бы круто его противостояние с Холландом...
Но позорное руководство не хочет это сделать.
+4
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lizarazu
Заруба знатная была бы между ним и Холландом 😎🔥
+2
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BillShen
Ответ Graff Shkreben
Какие фанаты такое и руководство
Сказал человек, подписанный на тег "Челси") Как там новая схема? Перешли на 4-4-3?
+1
0
+1
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BillShen
Мбаппе в Ливерпуле не будет - мы Биллингема не можем забрать, а тут Мбаппе. Скорее Юрген опять раскроет очередного "Салаха" или найдет в каком-нибудь Вулверхэмптоне нового "Жоту". Че там по Саутгемптону? Есть молодые халявные таланты, которые особо не при делах в вылете?
0
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Владимир Долгополов
Ответ Graff Shkreben
Какие фанаты такое и руководство
Не остро.Вторую попытку давай.
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