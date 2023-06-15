На неделе во французской прессе появились сообщения о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ». По данным Le Parisien, француз может сменить клубную прописку уже этим летом. Сам нападающий заявил, что следующий сезон проведет в столице Пятой республики.

В преддверии матча сборной Франции против Гибралтара капитан «синих» провел пресс-конференцию. Издание RMC Sport отметило, что на встречу с Мбаппе и Дешамом приехали примерно 20 испанских журналистов. Но вопрос о «Реале», с переходом в который связывают нападающего, так и не прозвучал.

Мбаппе прокомментировал все свежие новости о себе и даже сказал пару слов о президенте Пятой республики.

Об официальном письме, которое Килиан отправил руководству «ПСЖ»:

«Письмо было отправлено не во время встречи с руководством, а намного раньше. Меня больше ничто не шокирует. Не думаю, что это письмо кого-то убьет или сильно обидит. Мы не можем контролировать реакцию общественности, но меня это уже не волнует».

О своем будущем:

«Я уже говорил, повторюсь снова, на данный момент моя единственная цель – остаться в «ПСЖ». И я готов вернуться к тренировкам с клубом».

О неделе, полной слухов и шумихи:

«Я привык к этому с юных лет. Думаю только о завтрашнем матче. Сейчас это моя единственная забота. То, что происходит снаружи, второстепенно, мне всегда удавалось делать и то, и другое. Завтра я хочу показать, что я отличный игрок».

О нежелании продлевать контракт с «ПСЖ»:

«Я не вижу смысла сейчас что-либо объяснять. Люди могут болтать, но они ведь не знают всего, что происходит за кулисами. Они не знают всех тонкостей, ну и ладно, я знаю, зачем они так делаю, с этим нет проблем. Главное, что я уверен в своих решениях».

О сборной Франции:

«Мы готовы приложить все усилия для победы. Конечно, усталость есть, но мы не должны забывать, что для нас большая честь выступать за Францию. Мы покажем, что гордимся тем, что носим эту футболку. Мы провели отличную тренировочную неделю с командой и хотим закрепить это завтра красивой победой над Гибралтаром».

О присутствии на пресс-конференции перед матчем сборной:

«Я не хотел приходить на пресс-конференцию? Вовсе нет. У меня есть ответственность, какая-то посторонняя шумиха не лишит меня этой ответственности. Сегодня мне было важно присутствовать здесь».

О Макроне, который обещал уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ», Килиан ответил после паузы:

«Какое влияние оказывает на мою карьеру президент? Сегодня, в 2023 году, никакого. Он хочет, чтобы я остался в Париже, моя цель – остаться, так что мы с ним на одной волне».

16 июня сборная Франции сыграет с Гибралтаром в рамках квалификации к Евро-2024. После двух матчей подопечные Дешама расположились на первой строчке своей группы, набрав шесть очков.

Поверим словам Мбаппе?