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Тебас верит, что «Реал» может подписать Мбаппе летом. Заодно президент высказался о несостоявшемся возвращении Месси в «Барсу»

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Мбаппе заявил, что не собирается покидать столицу Франции. Но слова Килиана не повлияли на распространение слухов о его скором уходе из «ПСЖ».

Хавьера Тебаса, главу Ла Лиги, спросили о будущем капитана «синих»:

«Надеюсь, Мбаппе сможет к нам перебраться. Если вы спросите меня как болельщика, думаю, что он покинет «ПСЖ» в этом сезоне. В УЕФА серьезный экономический контроль, а у «ПСЖ» очень крупный фонд зарплаты, его нужно разгружать. Уход Мбаппе принесет клубу две вещи: хороший трансферный доход и значительное сокращение фонда заработной платы, что приблизит «ПСЖ» к стандартам УЕФА.

Из тех, кто есть в этой команде, Мбаппе является самым большим кандидатом на выход, если «ПСЖ» захочет начать соблюдать правила. Думаю, что «Реал» способен осуществить этот трансфер. Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе связал свою будущее с «Мадридом».

Журналисты не могли не спросить у Тебаса о сорвавшемся возвращении Месси в «Барселону»:

«Как болельщик и президент, я бы хотел, чтобы Месси играл в нашей лиге, но все получилось так, как получилось. Но я уверен, что «Барса» подпишет новых хороших игроков помимо тех, кто уже выступает за клуб».

Как славно, что у президента Ла Лиги есть объективное мнение по любому вопросу.

Интересно, прислушается ли руководство «ПСЖ» к совету Тебаса?

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
это ещё раз подтвердило,что мозгов у него просто нет. или говорит что бы просто не молчать,но это тоже показывает что мозгов нет.
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