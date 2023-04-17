LFC 2020
Блог

«Центр полузащиты уже не тот». Кертис Джонс помог партнеру по «Ливерпулю» привыкнуть к новой роли

Кертис Джонс Кертис Джонс
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Дал совет коллеге.

Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс рассказал о том, какой совет он дал своему партнеру по команде Тренту Александеру-Арнольду, который сейчас привыкает к новой роли.

В последнее время защитник выходит в качестве инвертированного правого защитника. Это новая задумка от Юргена Клоппа. Роль дает англичанину больше свободы для продвижения по полю и игры в качестве полузащитника.

Джонс подчеркнул, что игра в полузащите требует других способностей, чем игра в защите:

«Мы все знаем о Тренте, − сказал 22-летний игрок. − Когда он подбирает мяч и у него есть пространство, он выберет пас. Я всегда говорю ему: «Центральный полузащитник − это не то же самое, ты должен крутиться, оборачиваться. Он всегда каким-то образом находит пространство. Берет мяч и видит вещи, которые многие в мире не видят. Надеюсь он так и продолжит играть».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Уразбаев
Правый полузащитник))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий