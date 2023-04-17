Дал совет коллеге.

Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс рассказал о том, какой совет он дал своему партнеру по команде Тренту Александеру-Арнольду, который сейчас привыкает к новой роли.

В последнее время защитник выходит в качестве инвертированного правого защитника. Это новая задумка от Юргена Клоппа. Роль дает англичанину больше свободы для продвижения по полю и игры в качестве полузащитника.

Джонс подчеркнул, что игра в полузащите требует других способностей, чем игра в защите:

«Мы все знаем о Тренте, − сказал 22-летний игрок. − Когда он подбирает мяч и у него есть пространство, он выберет пас. Я всегда говорю ему: «Центральный полузащитник − это не то же самое, ты должен крутиться, оборачиваться. Он всегда каким-то образом находит пространство. Берет мяч и видит вещи, которые многие в мире не видят. Надеюсь он так и продолжит играть».