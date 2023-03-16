LFC 2020
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Лицо Клоппа в концовке матча с «Реалом» разрывает интернет. Эмоция уже стала фирменной

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«Ливерпуль» досадно вылетел из ЛЧ: не забили быстрый гол, не раскрыли игру и допустили немало моментов у своих ворот. Учитывая, насколько низким был шанс отыграться, вряд ли кто-то сильно расстроен.

Возможно, стоит просто улыбаться, как это делает Юрген Клопп. За 12 часов у этого фото – 6 млн просмотров в Твиттере.

Операторы выхватили улыбку Клоппа на 93 минуте, когда судья решил проверить фол в штрафной.

И это не первый случай, когда Юрген улыбается, проигрывая в счете.

6 комментариев

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Tima Tima
Ментально сильный Клопп, никогда не бывает поникшим, в какую бы ситуацию не попадал клуб, всегда остается стойким и встречает проблемы с улыбкой, браво, такого человека не сломать
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Ernest Imamov
я так улыбаюсь сумме своей зарплаты
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Максим Τихонов
Вспоминается мем про старика с натужной улыбкой) типо жизнь - боль, у Клоппа тоже самое)
+7
-1
+6
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Igor Ivanov
Ответ Ingrained Bamboo Smoker
Ну вы-ж допишите кто не смотрел что на 6 добавленной минуте просматривали потенциальный пенальти Реала, Клопп таким образом реагировал на то что это в принципе проверяют на этой минуте при таком счете и результате первого матча.
Не понимаю каких-либо возмущений. Какая разница какой результат или минута. Есть регламент. Положено - проверяйте. Можно так-же по аналогии говорить - результат 10-0 и пусть не добавляют 3 минуты, а свистят сразу и заканчивают. Вот чтоб потом не было "а вдруг за эти 3 минуты всё бы перевернулось бы... бы...бы" судья и должен следовать просто так, как написано.
+6
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+6
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Ingrained Bamboo Smoker
Ну вы-ж допишите кто не смотрел что на 6 добавленной минуте просматривали потенциальный пенальти Реала, Клопп таким образом реагировал на то что это в принципе проверяют на этой минуте при таком счете и результате первого матча.
+16
-2
+14
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Oskar Oskar
Больше удивляет невозмутимый взгляд папы Карло
+5
-1
+4
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