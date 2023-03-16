«Ливерпуль» досадно вылетел из ЛЧ: не забили быстрый гол, не раскрыли игру и допустили немало моментов у своих ворот. Учитывая, насколько низким был шанс отыграться, вряд ли кто-то сильно расстроен.

Возможно, стоит просто улыбаться, как это делает Юрген Клопп. За 12 часов у этого фото – 6 млн просмотров в Твиттере.

Операторы выхватили улыбку Клоппа на 93 минуте, когда судья решил проверить фол в штрафной.

И это не первый случай, когда Юрген улыбается, проигрывая в счете.