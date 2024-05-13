Три потенциальных направления для Мохамеда Салаха в случае ухода из «Ливерпуля»

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2025 году и переговоры о его продлении еще не начались. Салах является звездой «Ливерпуля» с 2017 года, но, вполне возможно, что появление нового тренера в клубе, а также возраст и травмы самого египтянина повлияют на его будущее в составе «красных».

Давайте посмотрим на три клуба, в которые мог бы потенциально отправиться Мохамед Салах, если соглашение с «Ливерпулем» не будет достигнуто.

«Бавария»

Мюнхенский клуб пока не договорился о продлении соглашения с Лероем Сане, чей контракт заканчивается в 2025 году, поэтому может заинтересоваться подписанием Салаха для укрепления состава. Тандем египтянина с Харри Кейном может вернуть немецкому клубу первую строчку в Бундеслиге и принести успех в Лиге чемпионов.

Однако, «Ливерпуль» запросит за своего звездного игрока не менее 100 млн евро – вопрос в том, насколько готова раскошелиться «Бавария»?

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ», поэтому для парижан подписание Салаха – это отличная возможность заполучить новую большую звезду и лидера в свой состав.

Слухи о переходе египтянина в «ПСЖ» появлялись еще в прошлом году, после встречи его агента с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи в Марокко.

Мохамед Салах идеально подходит «ПСЖ» и как новое лицо для маркетинговых вопросов клуба, и как сильнейший футболист, готовый взять на себя лидерство в атаке.

«Аль-Иттихад»

По сообщениям ESPN, саудовский гигант сделал предложение «Ливерпулю» в размере 150 млн евро перед самым закрытием прошлогоднего летнего трансферного окна. Тогда англичане отклонили предложение, но этим летом могут все же его рассмотреть, после переговоров с Салахом и будущим тренером клуба Арне Слоттом.