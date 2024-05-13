«Буду пересматривать их до конца своей жизни»: Клопп обещает бережно хранить воспоминания о «Ливерпуле»

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. После себя немец оставит «красным» не только завоеванные трофеи, но и теплые воспоминания.

В интернете можно найти видео множества ярких моментов эпохи Клоппа. Тренер уверяет , что будет пересматривать эти ролики до конца своей жизни:

«Конечно, за эти годы мы создали несколько действительно особенных моментов. Их легко найти, если вы забьете на YouTube «празднования «Ливерпуля», или «важные моменты», или «большие игры», или что-то в таком духе».

«Вот почему мы делаем то, что делаем. Это то, что хочется чувствовать, то, чем невозможно насытиться. Такие моменты, такие эмоции невозможно испытать в обычной жизни. Ведь чтобы создать нечто подобное нужно собрать вместе кучу очень талантливых футболистов и очень увлеченную публику.

Совершенно особенные воспоминания. Я буду пересматривать их [видео] время от времени до конца своей жизни. За последние несколько лет мы создали несколько замечательных воспоминаний».

У Юргена осталось еще два матча у руля мерсисайдцев – против «Виллы» и «Вулверхэмптона». Встреча с «волками» станет для немца последней игрой на «Энфилде».

А вы готовы к прощанию с Клоппом?