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«Где финал в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель». Именно эти слова сказал Клопп после поражения в финале прошлой ЛЧ

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Не получилось.

Юрген Клопп после обидного проигрыша «Реалу» в прошлом финале был уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

А поражение действительно было обидное – если бы не магические сейвы Куртуа, «Ливерпуль» выиграл бы тот матч – по моментам и ходу игры он явно превосходил Мадрид.

Тогда после матча Юрген заявил: «У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» вскоре после финального свистка.

Не получилось, да и команда в этом сезоне оказалась не столь конкурентоспособна.

Может быть из-за этого в конце вчерашнего матча мы увидели Юргена, которого немного позабыли – Клопп был в огне и даже заработал желтую карточку за свою эмоциональность.

1 комментарий

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Azamat Jumanazarov
Да, это было не правильное высказывание (или не корректный перевод)
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