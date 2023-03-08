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Долгожданный камбэк! Луис Диас может вернуться в состав уже в эти выходные

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Не видели его уже почти 5 месяцев.

По словам колумбийского репортера Диего Руэды, Луис Диас может вернуться на поле уже в эти выходные. Именно этот журналист первым сообщает новости об игроке.

Утверждается, что вингер может принять участие в игре с «Борнмутом» в эту субботу, а также в ответном матче против «Реала» на следующей неделе.

Диас не играл с октября. Он должен был вернуться в декабре после чемпионата мира, но на сборах в Дубае он почувствовал дискомфорт, и ему пришлось сделать операцию на колене, чтобы полностью устранить последствия травмы.

Было бы здорово снова увидеть Диаса в составе, но все же нам придется дождаться пятничной пресс-конференции Юргена Клоппа, чтобы узнать, случится ли это в эти выходные.

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Надеюсь, через пару-тройку недель он вернётся в свою привычную форму, уж очень он хорош.
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