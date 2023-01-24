Леброн Джеймс уже ходит в новой форме «Ливерпуля»: она черная в красную полоску и с эмблемой короны

Леброн Джеймс подтвердил свое сотрудничество в области одежды с «Ливерпулем» после того, как он был замечен в специальной форме по прибытии на игру НБА.

Еще в 2011 году Джеймс и его деловой партнер Маверик Картер купили двухпроцентную долю в «Ливерпуле» за 4,7 миллиона фунтов стерлингов. В том же году Fenway Sports Group купила клуб за 300 миллионов фунтов стерлингов.

В марте 2021 года Джеймс превратил свою долю в Ливерпуле в однопроцентную долю в глобальной империи FSG.

За последние несколько недель в социальных сетях просочились фотографии специальной формы «Ливерпуля».

В среду вечером Джеймс прибыл на игру «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Сан-Антонио Сперс» в специальной форме «Ливерпуля», которая скоро будет выпущена.

На футболке изображен логотип звезды НБА, а также красные полоски на черном фоне.

Джеймс также был в кроссовках Nike Air Max 1 с логотипом «Ливерпуля».

Еще в ноябре 2021 года председатель клуба Том Вернер подтвердил партнерство Джеймса и «Ливерпуля».

«Мы создаем линейку продуктов с Леброном и «Ливерпулем». Nike создает семь или восемь продуктов, которые связывают Леброна с футболом».

В июне 2022 года Forbes назвал Джеймса первым активным игроком НБА, ставшим миллиардером. За свою карьеру 38-летний игрок четыре раза признавался самым ценным игроком НБА.