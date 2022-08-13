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Какое место «Ливерпуль» занимает в рейтинге наиболее титулованных клубов в пяти лучших лигах Европы?

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«Ливерпуль» выиграл шесть трофеев с тех пор, как Юрген Клопп возглавил команду в 2015 году.

Недавний успех «красных» в Суперкубке и Кубке Англии поднял команду выше всех представителей Премьер-лиги. 

«Ливерпуль» занимает пятое место в этом престижном рейтинге, всего клуб завоевал 68 трофеев. Взгляните на весь список: 

«Ливерпуль» по-прежнему прилично отстает от тройки лидеров, это неудивительно, ведь «Бавария», «Барселона» и мадридский «Реал» доминируют в своих национальных лигах.

Как вам результат «красных»? 

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