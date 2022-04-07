Стала известна текущая позиция Салаха по поводу подписания нового контракта с «Ливерпулем»

Окружение Мо Салаха теперь более заинтересовано в том, чтобы подчеркнуть, что он хочет остаться в «Ливерпуле» и подписать новый контракт, утверждает Mirror.

В последнее время позиция египтянина смягчилась, поскольку он по-прежнему стремится остаться на «Энфилде» на долгие годы.

Предложение «Ливерпуля» о выплате Салаху 400 000 фунтов стерлингов в неделю по-прежнему остается в силе, и все стороны желают договориться.

Таким образом, есть надежда, что, несмотря на сложности с цифрами, продление контракта Салаха в конечном итоге будет завершено.

В настоящее время Мо сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде победить «Ман Сити» в воскресенье и повысить их шансы на победу в Премьер-лиге.