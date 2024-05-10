Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Его статистика в Париже впечатляет

Opta все посчитала.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе через все социальные сети объявил о том, о чем уже все давно знали: он не собирается продлевать заканчивающийся летом контракт с «парижанами». Это значит, что француз станет свободным агентом и волен подписывать договор с кем угодно.

В скором времени он объявит новый клуб, за который будет играть. Как и в случае с контрактом с «ПСЖ», все догадываются, что форвард окажется в «Мадриде».

Тем временем Opta приводит впечатляющую статистику Килиана Мбаппе за «ПСЖ».

Семь сезонов в клубе, 255 голов (первое место) − 42 из них забиты в еврокубках, 96 голевых передач в 21 века (второе место), а вот по количеству игр (305) он стал «лишь» десятым.

Наследие и вклад Мбаппе в «ПСЖ» трудно недооценить, однако с клубом он не выиграл главное − Лигу чемпионов.