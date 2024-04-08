«Заставим соперников дрожать». Фанаты «ПСЖ» готовят самую враждебную атмосферу для «Барсы»

Болельщики «ПСЖ» планируют создать самую враждебную атмосферу для «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов в Париже.

В сообщении, полученном Leparisien от ультрас «ПСЖ», говорится следующее:

«В среду мы заставим соперников дрожать, как только они выйдут на поле.

Эта презренная «Барселона», которой так часто благоволят судьи, должна почувствовать себя на враждебной территории. Наш долг - сделать наш стадион ужасающей крепостью для них, а решимость нашей команды - несокрушимой».