12-ая победа в Лиге 1 стала 50-м трофеем для «ПСЖ» - лучший показатель в истории французского футбола🏆

«Пари Сен-Жермен» официально завоевал 12-й титул чемпиона Лиги 1 после победы над «Лиона» над «Монако» со счетом 3:2.

12 титулов – это новый рекорд, предыдущий был установлен «ПСЖ» в прошлом сезоне, когда они обогнали «Сент-Этьен», единственный французский клуб, завоевавший 10 чемпионских титулов.

Этот трофей также символичен: с момента основания клуба в 1970 году на счету «Пари Сен-Жермен» теперь 50 трофеев – такого количества наград нет ни у одного клуба в истории французского футбола.

Самым значимым трофеем на сегодняшний день остается победа в Кубке обладателей кубков 8 мая 1996 года в Брюсселе над венским «Рапидом» (1:0, гол Бруно Нготти со штрафного).

50 трофеев перед захватывающим завершением сезона: парижане продолжают борьбу еще за два кубка – им предстоит полуфинал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и финал Кубка Франции против «Лиона» 25 мая.

50 трофеев для клуба, созданного всего 53 года назад - это мощное достижение и лучшее еще впереди!