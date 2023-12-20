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В сеть попал концепт выездной формы «ПСЖ» на следующий сезон. Дизайнеры вдохновились Парижем и Олимпиадой

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Сезон 2023/24 едва приблизился к половине, а в сети уже появились фото второго комплекта формы «ПСЖ» на следующую кампанию.

Изображениями поделился ресурс Footy Headlines.

При работе над выездной формой на сезон 2024/25 авторы вдохновлялись Эйфелевой башней. Черты главной достопримечательности Парижа нашли отражение в дизайне футболки.

Основные цвета новой экипировки – синий, белый, красный – отсылают к флагу Франции. По данным Footy Headlines, дизайнеры хотели отметить Олимпиаду, которая летом 2024 года пройдет в столице Пятой республики.

Другим источником вдохновения для дизайнеров стала выездная форма парижан сезона 1990/91.

Как вам такая задумка?

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