🎥 На пресс-конференцию Энрике пришли всего три журналиста. Луис отреагировал на это мини стендапом на трех языках

У Луиса Энрике любопытнейшие отношения с журналистами. Например, в 2018 году, когда тренер только возглавил сборную Испании, он заявил:

«Я четко разделяю отношения с прессой и отношения с фанатами. С прессой я не должен быть милым. Но я бы поужинал с каждым из вас, если бы вы пригласили меня в дорогой ресторан».

В 8-м туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счетом 3:1, но после матча журналист Александр Руис спросил у тренера об аспектах, которые парижанам еще предстоит улучшить. В ответ корреспондент получил:

«Вы видите только негатив. Во всех интервью! Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды мы выиграли со счетом 4:1, и вы сказали мне, что мы заслуживали поражения».

Похоже, теперь журналисты банально боятся Энрике! На пресс-конференцию с Луисом перед встречей «ПСЖ» и «Бреста» пришли всего три корреспондента. Тренера такой расклад позабавил.

Зайдя в зал он устроил собравшимся мини стендап на трех языках – французском, испанском и английском:

«Боже, это все оставшиеся журналисты. А что случилось? Что это такое? Как грустно! Мне жаль! Видимо, остались только лучшие. Нет, их [журналистов] всего трое, потому что вот эти [представители пресс-службы «ПСЖ»] с нами. А я думал, французские журналисты более стойкие».

Ну, к нему на фан-встречу хоть кто-то пришел.