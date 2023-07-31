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🎥 Неймар мощно вернулся после травмы! В первом же матче оформил дубль

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19 февраля в матче против «Лилля» Неймар подвернул голеностоп правой ноги и выбыл из строя до конца сезона.

Восстановление бразильца шло увлекательно. Среди прочего, он потратил 1 млн евро в онлайн-казино, постоянно играл в покер и даже успел объявить о том, что скоро станет отцом.

В предсезонном туре «ПСЖ» нападающий не играл, почти все матчи провел на скамейке запасных, докучая Ли Кан Ину. Бразилец наконец появился на поле в заключительном матче турне. «ПСЖ» встречался с южнокорейским клубом «Чонбук Хендай Моторс». Неймар вышел в стартовом составе команды Энрике.

На 40-й минуте нападающий открыл счет и сделал это весьма симпатично. Ней пофинтил, убрал соперника и пробил. Мяч попал в защитника «Чонбук Хендай Моторс», затем облизнул штангу и наконец нырнул в сетку.

На 83-й минуте бразилец увеличил преимущество своей команды. Экитике отдал классную передачу, практически выводя Неймара один на один с голкипером. Экс-игрок «Барсы» оторвался от защитников, добежал до штрафной и забил.

Хоть соперник у парижан был не самый грозный, приятно видеть Неймара в форме.

Как вам игра бразильца в первом матче после травмы?

1 комментарий

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хорошо что, не заплакал
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