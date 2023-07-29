«ПСЖ» проводит предсезонный тур по Японии, в который, как известно, не взяли Мбаппе.

В Стране восходящего солнца парижане показывают сомнительные результаты. Подопечные Энрике сыграли вничью с «Аль-Насром», уступили «Сересо Осаке» и миланскому «Интеру».

Неймар, который все еще восстанавливается после полученной в прошлом сезоне травмы, на поле так и не появился. Но бразильцу есть, чем заняться на скамейке запасных: он докучает Ли Кан Ину – новичку «ПСЖ».

Неймар настойчиво пытался поправить корейцу прическу. Судя по лицу полузащитника, ему манипуляции нового одноклубника не слишком понравились.

Ли Кан Ин, кстати, на поле тоже не выходит. Все встречи японского тура парижан полузащитник провел в запасе. Новичок отыграл 45 минут в матче против «Гавра», не отметившись результативными действиями.

«ПСЖ» подписал полузащитника до 2028 года, заплатив «Мальорке» 22 млн евро. Ли Кан Ин стал первым корейцем, перешедшим в клуб из столицы Франции.

Как думаете, что Неймар пытался сделать с волосами Ли? Делитесь версиями.