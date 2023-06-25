😩 «ПСЖ» хочет 250 млн, а «Реал» дает только 200. Переговоры о трансфере Мбаппе ведет лично мать Килиана
У них еще целых два месяца.
По информации журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, «ПСЖ» требует у «Реала» €250 млн + €50 млн в качестве бонусов за трансфер Килиана Мбаппе.
Флорентино Перес согласился заплатить €200 млн + €20 евро. Но первым предложения королевского клуба была сумма в €150 млн.
Мать, она же агент, Мбаппе, лично ведет переговоры с эмиром Катара о скорейшем закрытии сделки.
Ваши ставки?
Какие устои Ислама он в принципе соблюдает, чтобы удивляться переговорам с женщиной? (тем более такое возможно, если нет других вариантов)