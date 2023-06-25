У них еще целых два месяца.

По информации журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, «ПСЖ» требует у «Реала» €250 млн + €50 млн в качестве бонусов за трансфер Килиана Мбаппе.

Флорентино Перес согласился заплатить €200 млн + €20 евро. Но первым предложения королевского клуба была сумма в €150 млн.

Мать, она же агент, Мбаппе, лично ведет переговоры с эмиром Катара о скорейшем закрытии сделки.

Ваши ставки?