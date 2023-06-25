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😩 «ПСЖ» хочет 250 млн, а «Реал» дает только 200. Переговоры о трансфере Мбаппе ведет лично мать Килиана

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У них еще целых два месяца.

По информации журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, «ПСЖ» требует у «Реала» €250 млн + €50 млн в качестве бонусов за трансфер Килиана Мбаппе.

Флорентино Перес согласился заплатить €200 млн + €20 евро. Но первым предложения королевского клуба была сумма в €150 млн.

Mbappe's mother: No agreement was ever reached with Real Madrid | Marca

Мать, она же агент, Мбаппе, лично ведет переговоры с эмиром Катара о скорейшем закрытии сделки.

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3 комментария

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Pavlik
Странно что эмир (человек традиционных мусульманских устоев) согласился вести дела женщиной
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kudayberdiev1996@mail.ru
200 +20 за год контракта?! После такого отказа надо договориться с Мбаппе о принципиальном соглашении по переходу в следующее трансферное окно.
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ZA.RMA
Ответ Pavlik
Странно что эмир (человек традиционных мусульманских устоев) согласился вести дела женщиной
Глупости)
Какие устои Ислама он в принципе соблюдает, чтобы удивляться переговорам с женщиной? (тем более такое возможно, если нет других вариантов)
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