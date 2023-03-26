Фанатов «ПСЖ» не устраивают результаты команды в этом сезоне. Видимо, претензии появились и у руководства клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» планирует убрать Гальтье с поста главного тренера. На этой должности Кристофа может сменить Зинедин Зидан, издание называет его главным фаворитом на роль нового тренера парижан.

«ПСЖ» хотел пригласить легенду в клуб еще в прошлом сезоне, но в тот период Зидан метил в тренерское кресло сборной Франции. Сейчас парижане готовы вновь попытаться подписать Зизу.

Планам парижан способен помешать «Реал». Сообщается, что летом «Мадрид» может расстаться с Анчелотти и вновь пригласить в команду Зидана.

Если «Мадрид» перехватит француза, у «ПСЖ» есть еще один топовый вариант – Жозе Моуринью. Инсайдер Педру Алмейда также сообщал, что парижане интересуются наставником «Ромы». Жером Ротен уверен, что лишь Моуринью способен наладить в Париже дисциплину.

Официально «ПСЖ» еще не объявил об увольнении Гальтье, но, учитывая количество слухов о смене тренера, уход Кристофа кажется неизбежным.

Кто лучше справится с ролью тренера «ПСЖ»? Может, парижанам все же стоит дать Гальтье еще немного времени?