Очень недовольны тем, что происходит с командой.

Фанаты «ПСЖ» обратились с открытым письмо к президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Их не устраивает то, что в последние годы происходит внутри команды.

«Сезоны проходят и выглядят одинаково. Игроки, тренеры и спортивные директора сменяют друг друга, а одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям.

В очередной раз наш клуб не смог выполнить цели как внутри чемпионата, так и на европейском уровне:

− В Кубке Франции вылетели на стадии 1/8 финала от «Марселя»;

− Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии»;

− Лидерство в чемпионате, которое трудно оценить положительно, учитывая задействованные огромные ресурсы.

Пока мы решили продолжать поддерживать команду на трибунах, потому что в сложившейся ситуации игроки не должны быть единственными козлами отпущения. Они не виноваты в плохой организации, навязчивом желании привозить громкие имена без беспокойства о балансе. В клубе маркетинг превалирует над спортивной составляющей.

Мы не намерены ждать очередного объявления о смене стратегии, потому требуем скорой встречи в президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, чтобы рассказать ему лично о всех проблемах, которые мы видим».

В последнее время все чаще появляются слухи о том, что новый сезон парижский клуб может начать с новым тренером. При Кристофе Гальтье команда, напичканная дорогими звездами, может претендовать только на чемпионство в Лиге 1 и руководство считает, что этого недостаточно.