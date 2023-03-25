Хватит это терпеть! Ультрас «ПСЖ» потребовали встречи с президентом клуба
Очень недовольны тем, что происходит с командой.
Фанаты «ПСЖ» обратились с открытым письмо к президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Их не устраивает то, что в последние годы происходит внутри команды.
«Сезоны проходят и выглядят одинаково. Игроки, тренеры и спортивные директора сменяют друг друга, а одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям.
В очередной раз наш клуб не смог выполнить цели как внутри чемпионата, так и на европейском уровне:
− В Кубке Франции вылетели на стадии 1/8 финала от «Марселя»;
− Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии»;
− Лидерство в чемпионате, которое трудно оценить положительно, учитывая задействованные огромные ресурсы.
Пока мы решили продолжать поддерживать команду на трибунах, потому что в сложившейся ситуации игроки не должны быть единственными козлами отпущения. Они не виноваты в плохой организации, навязчивом желании привозить громкие имена без беспокойства о балансе. В клубе маркетинг превалирует над спортивной составляющей.
Мы не намерены ждать очередного объявления о смене стратегии, потому требуем скорой встречи в президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, чтобы рассказать ему лично о всех проблемах, которые мы видим».
В последнее время все чаще появляются слухи о том, что новый сезон парижский клуб может начать с новым тренером. При Кристофе Гальтье команда, напичканная дорогими звездами, может претендовать только на чемпионство в Лиге 1 и руководство считает, что этого недостаточно.
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