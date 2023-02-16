Отец Месси провел первый раунд переговоров с «ПСЖ». Сразу после его заметили в аэропорту Барселоны
Приехал домой или... ?
Как и планировалось, сегодня прошла первая встреча между представителями Лео Месси, в лице его отца и агента Хорхе, и руководством «ПСЖ».
По данным Фабрицио Романо, сегодня стороны обменялись своими пожеланиями и предложениями. В ближайшие недели пройдут новые встречи, на которых уже более подробно обсудят срок контракта, зарплату и другие детали.
Инсайдер Жерар Морено, который специализируется на новостях про «Барселону», сообщил, что поздним вечером Хорхе Месси прилетел в Барселону в аэропорт Эль-Прат. Комментировать он ничего стал.
Неймар в Челси.
Мбаппе в Мадрид.
ПСЖ в пердив.