ПСЖ
Блог

Отец Месси провел первый раунд переговоров с «ПСЖ». Сразу после его заметили в аэропорту Барселоны

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Хорхе Месси
Футбол Футбол

Приехал домой или... ?

Как и планировалось, сегодня прошла первая встреча между представителями Лео Месси, в лице его отца и агента Хорхе, и руководством «ПСЖ».

По данным Фабрицио Романо, сегодня стороны обменялись своими пожеланиями и предложениями. В ближайшие недели пройдут новые встречи, на которых уже более подробно обсудят срок контракта, зарплату и другие детали.

Инсайдер Жерар Морено, который специализируется на новостях про «Барселону», сообщил, что поздним вечером Хорхе Месси прилетел в Барселону в аэропорт Эль-Прат. Комментировать он ничего стал.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философ Востока
Месси в Барсу.
Неймар в Челси.
Мбаппе в Мадрид.
ПСЖ в пердив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий