Лионель Месси направил 3,5 миллиона евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

У аргентинца есть свой благотворительный фонд.

Фонд Лионеля Месси направил гуманитарную помощь в Сирию и Турцию на общую сумму в 3,5 млн евро.

Землетрясение силой 7,8 балла произошло вскоре после 4 часов утра понедельника по местному времени в 23 км к востоку от Нурдаги, провинция Газиантеп, на глубине 24,1 км.

По сообщениям турецких СМИ, аргентинец попросил свой фонд направить помощь в места землетрясения.

Более 20 тысяч человек погибли в Турции и Сирии после землетрясений, которые произошли ночью и днем 6 февраля. По меньшей мере 17 134 человека погибли в Турции, в Сирии — 3317 человек.

Как сообщает Anadolu, в Турции от землетрясений пострадали 70 347 человек. 30 360 человек переселены из регионов бедствия в другие районы.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 1347 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, еще 2295 человек получили ранения. По данным гражданской обороны Сирии, по меньшей мере 1970 человек погибли и более 2950 получили ранения в районах, контролируемых оппозицией на северо-западе страны.