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Лионель Месси направил 3,5 миллиона евро пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

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У аргентинца есть свой благотворительный фонд.

Фонд Лионеля Месси направил гуманитарную помощь в Сирию и Турцию на общую сумму в 3,5 млн евро.

Землетрясение силой 7,8 балла произошло вскоре после 4 часов утра понедельника по местному времени в 23 км к востоку от Нурдаги, провинция Газиантеп, на глубине 24,1 км.

По сообщениям турецких СМИ, аргентинец попросил свой фонд направить помощь в места землетрясения.

Более 20 тысяч человек погибли в Турции и Сирии после землетрясений, которые произошли ночью и днем 6 февраля. По меньшей мере 17 134 человека погибли в Турции, в Сирии — 3317 человек.

Как сообщает Anadolu, в Турции от землетрясений пострадали 70 347 человек. 30 360 человек переселены из регионов бедствия в другие районы.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 1347 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, еще 2295 человек получили ранения. По данным гражданской обороны Сирии, по меньшей мере 1970 человек погибли и более 2950 получили ранения в районах, контролируемых оппозицией на северо-западе страны.

15 комментариев

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Айлин 1990
Красавчик. Человек.
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Boni Jek
Мужик!!
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Ramil Usmanov
Великий футболист, человечный человек! Лео, браво!
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Эд Рогозин
Месси всегда красавчик, ничего с этим не поделать 👍
+3
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Экселлент
👏👏👏
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zzidan
Прекрасный поступок
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Feniks91
Великий игрок и великий человек
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Василий Пёс
Ответ liv6
Это недельный или месячный заработок?
А вы хотя бы 100 рублей отправили?
+4
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ liv6
Это недельный или месячный заработок?
Думаю разницы нет, главное эти деньги пойдут на пользу
+12
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Анатолий 89
всем семьям, близким и родным сил и терпение...
+4
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AlexLushkin
Ответ liv6
Это недельный или месячный заработок?
А имеет ли это такую большую разницу? Человек помог - за это респект.
+21
0
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2ran
Браво!
+4
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liv6
Это недельный или месячный заработок?
0
-8
-8
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Фокс&#8796;
Красавец! Ждем аналогичного шага от ставящей немыслимые рекорды Кристины..
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-2
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Мистер
Респект! всем семья которые потеряли близких и родных терпения!!!
+16
-1
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