Далер Кузяев: «Задумываюсь о создании семьи. Дети — это круто» 

Далер Кузяев высказался о возможном создании семьи.

— У вас [с Андреем Мостовым] всегда был спор, кто главный душнила в российском футболе. Сейчас кто из вас душнила? Остался только он душнилой? Или ты душнилу перевез во Францию?

— Сейчас однозначно я, потому что я дома сижу, так время провожу.

— Скучно без него?

— Да нет!

— Ты татарин. В 31 год твои ровесники давно женаты, у них по двое детей и так далее. Кузяев один, по крайней мере, официально. Почему? Наверняка родители тебе уже список, фотографии шлют, чтобы ты обратил внимание.

— Да. Я уже сам задумываюсь о создании семьи, потому что уже хотелось бы создать домашний очаг, уют, приходить домой и не самому готовить, а чтобы жена, к примеру, приготовила, с детьми погулять, с женой провести время, съездить куда‑то, посмотреть мир.

— Избранница есть?

— Нет.

— В прошлом году ты сделал с ребенком фотографию. Очень много слухов.

— Это мой племянник. Он родился в прошлом году. Я очень‑очень рад. У меня сейчас два племянника. Мы проводили время вместе, отмечали Новый год. Это дети моего брата. Кабир зовут! Как и моего дедушку. Я сейчас понимаю, что дети — это круто.

Я не люблю рассказывать о своих личных целях, личных амбициях. Я даже с семьей редко делюсь этим, потому что я предпочитаю все держать в себе и ставить только перед собой задачи и цели. Я признаюсь, что не всегда все рассказываю родителям, брату, сестре. Я такой человек. Я предпочитаю все держать в себе!

— Душнила.

— (смеется) Одним словом, да, — сказал хавбек « ».