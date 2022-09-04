📸Мбаппе забил первоклассный гол в ворота «Нанта» после блестящего паса Месси

За последнюю неделю Мбаппе несколько раз оказывался в самом центре громких историй: сперва Погба со своим шаманом, затем все принялись обсуждать новую девушку Килиана.

Наконец француз попал в заголовки газет благодаря своим футбольным достижениям.

«ПСЖ» отправился в Нант, чтобы встретиться с местной командой в рамках шестого тура Лиги 1. На 18-й минуте матча Килиан забил потрясающий гол. В этом ему помог Лео Месси. Аргентинец протащил мяч со своей половины поля, затем отдал пас на Мбаппе, который, войдя в штрафную, сумел отправить мяч прямо в девятку.

Связка Месси и Мбаппе первоклассно сработала еще раз, на 54-й минуте Килиан вновь забил после передачи Лионеля. В этом эпизоде игроки «Нанта», которые, к слову, остались в меньшинстве на 24-й минуте, просто не заметили двух футболистов мирового класса.

Интересно, что Неймар начал матч со скамейки запасных и вошел в игру лишь на 63-й минуте встречи, заменив Мбаппе.

Все же хочется увидеть, как трио Месси, Неймара и Мбаппе сообща разносит соперников.