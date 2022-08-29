Замешаны друзья детства.

В семье и окружении Поля Погба происходит что-то очень странное.

Брат игрока «Ювентуса» Матиа неожиданно запостил видеообращение и пообещал опубликовать откровенные подробности про Поля, его агента Рафаэлу Пименту и Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Юристы Поля ответили заявлением от лица игрока, его матери и Пименты, в котором отметили, что «недавние высказывания Матиа Погба в соцсетях, к сожалению, не удивили и идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группы».

Соответствующие органы в Италии и Франции уже ведут расследование.

Вскоре во France Info предоставили новые подробности со ссылкой на источники в полиции. И они ошеломляют.

• Поль рассказал полиции, что в марте его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали заплатить им 13 млн евро. Злоумышленники заявили Погба, что тот перестал помогать им, начав профессиональную карьеру футболиста.

Деньги у Погба потребовали за «оказанные услуги» – якобы заманившие хавбека люди тайно охраняли его на протяжении 13 лет. Игрок «Юве» утверждает, что после этого получал угрозы и от брата Матиа, и от своих друзей детства.

• О причастности брата к преступной группе Поль узнал в июле. После инцидента в Париже он видел вымогателей еще несколько раз, в том числе в районе базы «Ювентуса» в Турине. Тогда он узнал, что в группу входит и Матиа. Поль обратился к юристу «Юве», он решил идти в полицию.

• Сотрудникам полиции Погба рассказал, что всегда помогал друзьям детства, пока в январе этого года ему не пришлось выгнать из дома в Манчестере одного из них – с обвинениями в краже 200 тысяч евро с банковской карты.

• Причем тут вообще Мбаппе? В этой истории имя звучит по касательной, но в важном сюжете: вымогатели угрожают рассказать, как Погба якобы просил шамана наложить заклятие на Килиана. Поль эти обвинения опроверг, а прокуратура возбудила дело «о попытке шантажа организованной группой».

Брат Погба готов назвать имя шамана. Поль для него – трус, предатель и лицемер

Матиа отреагировал очередным заявлением в соцсетях: говорит, что знает имя шамана, к которому обращался Поль и готов его раскрыть:

«Хахахаха, то, что я ожидал, произошло: мой младший брат наконец начинает показывать истинное лицо. Именно он начал лгать полиции, вы не можете во всем обвинять меня. Павел (похоже, обращается к вице-президенту «Ювентуса» Недведу), вы действительно хотели меня заткнуть, чтобы я солгал и отправился в тюрьму, я это подозревал. Все происходило так, как я говорю, и в отличие от вас, у меня достаточно доказательств, чтобы подтвердить свои слова и вскрыть вашу ложь.

Я тебе еще раз скажу: брат, манипулировать людьми нехорошо! Дело не в деньгах: ты втянул меня, я чуть не умер из-за тебя, ты оставил меня в яме, а хочешь прикинуться невиновным. Когда все будет сказано, люди увидят, что на этой земле нет большего труса, большего предателя и большего лицемера, чем ты.

Килиан, теперь ты понял? Я не желаю тебе ничего плохого, мои слова только тебе на пользу, ведь это правда, и у меня есть доказательства, шаман известен! Сожалею о своем брате, так называемом мусульманине, погрязшем в колдовстве. Это ужасно – иметь рядом с собой лицемера и предателя!»

Матиа завел аккаунты во всех соцсетях, чтобы распространить свою версию событий как можно активнее.

Вот еще одно его заявление: «Надеюсь, вас не обманет попытка манипуляции средствами массовой информации и властями. Когда ты знаменит, весь мир с тобой, власти слушают тебя более внимательно. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники!

Не так давно мой брат заявил итальянской полиции, что он не знает нашего двоюродного брата, с которым мы выросли, который нанес ему простой визит и ничего не сделал Полю, семья может засвидетельствовать это. Речь идет об обвинениях в отношении невинного двоюродного брата… Будет ли честен с вами человек, который без причины не ведет себя честно при общении с полицейскими? В любом случае, что касается остального, – ждите, скоро все будет».

До весны считалось, что братья Погба очень близки.

Вы же не забыли, что братья Поля тоже футболисты?

Прошлый сезон 32-летний Матиа провел во французском клубе 4-го дивизиона «Бельфор», где из-за травмы сыграл всего 12 матчей. До марта этого года считалось, что братья очень близки и всегда стараются быть вместе. Матиа, например, присутствовал практически на каждом матче сборной вместе с остальной семьей.

Он яро поддерживал идею, что Поль должен покинуть «Манчестер Юнайтед» – мечтал о его переходе в «Реал».

L’Équipe пишет, что ничто не предвещало беды еще 20 марта, когда Матиа организовал мероприятие в роскошном отеле Shangri-la в Париже для своего благотворительного фонда 48 H POUR. Поль один из основных спонсоров организации – он посетил ивент, отсюда вывход, что тогда братья ладили.

Теперь – точно полный раскол. Еще и с такими публичными обвинениями.

Фото: East News/IMAGO/Jonathan Moscrop, FRANCK FIFE / AFP, GUILLAUME SOUVANT/AFP; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency