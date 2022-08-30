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Мбаппе снова попал в скандал: стало известно, что Килиан встречается с трансгендером

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе снова очутился в центре скандала. Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.

Пара встречается уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае прошлого года. Предположительно, они познакомились на Каннском кинофестивале.

Позже в сети появились совместные фото Мбаппе и Рау: пара беззаботно проводила время на яхте.

En una relación? Crecen los rumores del amorío entre Mbappé y la modelo transgénero Inès Rau | Día a Día
Mbappé, dal centro del mercato a quello del gossip: la trans Ines Rau nuova fidanzata?

Пока ни Килиан, ни Инес не прокомментировали слухи об их романе, но в обществе уже нарастает шумиха из-за трансексуальности новой избранницы футболиста сборной Франции.

Кто же такая Инес Рау?

Девушка родилась в Париже в 1990 году, в 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола. Рау стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy. 

Qui est Inès Rau, la première playmate trans de Playboy ?

Еще несколько фото Инес:

Trans Model Ines Rau on TF1, Her New Documentary, and Breaking Boundaries in the Fashion Industry | Vogue
Inés Rau, la primera transgénero en convertirse en 'conejita Playboy'
Hugh Hefners laatste wens: eerste transgender playmate | Foto | AD.nl
The Latest Ines Rau Reviews, News, Tips and More From PEDESTRIAN.TV
Inès-Loan Rau - Euforia

Удивляет даже не то, с кем встречается Килиан, а то, какими темпами он вляпывается в новые скандалы. Может, проклятье Погба все же сработало? 

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