Мбаппе снова попал в скандал: стало известно, что Килиан встречается с трансгендером

Килиан Мбаппе снова очутился в центре скандала. Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.

Пара встречается уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае прошлого года. Предположительно, они познакомились на Каннском кинофестивале.

Позже в сети появились совместные фото Мбаппе и Рау: пара беззаботно проводила время на яхте.

Пока ни Килиан, ни Инес не прокомментировали слухи об их романе, но в обществе уже нарастает шумиха из-за трансексуальности новой избранницы футболиста сборной Франции.

Кто же такая Инес Рау?

Девушка родилась в Париже в 1990 году, в 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола. Рау стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy.

Еще несколько фото Инес:

Удивляет даже не то, с кем встречается Килиан, а то, какими темпами он вляпывается в новые скандалы. Может, проклятье Погба все же сработало?