Мбаппе снова попал в скандал: стало известно, что Килиан встречается с трансгендером

Килиан Мбаппе снова очутился в центре скандала. Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.
Пара встречается уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае прошлого года. Предположительно, они познакомились на Каннском кинофестивале.
Позже в сети появились совместные фото Мбаппе и Рау: пара беззаботно проводила время на яхте.
Пока ни Килиан, ни Инес не прокомментировали слухи об их романе, но в обществе уже нарастает шумиха из-за трансексуальности новой избранницы футболиста сборной Франции.
Кто же такая Инес Рау?
Девушка родилась в Париже в 1990 году, в 16 лет Инес перенесла операцию по смене пола. Рау стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy.
Еще несколько фото Инес:
Удивляет даже не то, с кем встречается Килиан, а то, какими темпами он вляпывается в новые скандалы. Может, проклятье Погба все же сработало?
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