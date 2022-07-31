Лионель Месси планировал купить 35% акций клуба МЛС

По информации СМИ, Лео Месси планировал приобрести 35% акций клуба «Интер Майями».

Американский журналист Алекса Кандал, утверждает, что несколько месяцев назад Лео собирался инвестировать в МЛС, еще до близкого знакомства с лигой.

Сейчас футболист выступает за «ПСЖ», куда бесплатно перешел прошлым летом, после того, как «Барселона» не смогла позволить себе его зарплату. Действующий контракт Лео с парижским клубом истекает в 2023 году, но может быть продлен еще на один сезон.

Посмотрим, как Месси распорядится своим будущим, когда его соглашение с «ПСЖ» подойдет к концу. Аргентинец может успеть поиграть в МЛС в ближайшем будущем.

Сейчас клубом «Интер Майями» владеют Дэвид Бекхэм и братья Хорхе и Хосе Мас. Клуб был основан в январе 2018 года и выступает в высшем дивизионе МЛС с 2020 года.