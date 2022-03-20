Мать Мбаппе просит у «Реала» 150 миллионов евро в виде подписного бонуса

Мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари просит у «Реала» 150 миллионов евро бонусов за переход сына в мадридский клуб, сообщает журналист Эдуардо Инда.

По данным источника, футболист должен перейти в «Реал» летом 2022 года на правах свободного агента. Однако мать Мбаппе настаивает, чтобы мадридцы все-таки заплатили за его трансфер. «Реал» в свою очередь готов предложить лишь 80 миллионов евро.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона, парижане так и не смогли продлить его соглашение.

В этом сезоне 23-летний форвард участвовал в 36 матчах за команду, забив 26 голов и сделав 17 результативных передач.