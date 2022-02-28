У Мбаппе есть две причины для продления контракта с «ПСЖ»

Будущее Килиана Мбаппе продолжает оставаться предметом дискуссий. Контракт 23-летнего футболиста истекает в июне, и многие задаются вопросом, как распорядится француз своим будущим.

В различных сообщениях говорилось, что Мбаппе может уйти в «Реал Мадрид», но теперь, похоже, у «ПСЖ» есть реальный шанс сохранить свою суперзвезду. По данным L’Equipe, Мбаппе открыт для подписания нового контракта с «Пари Сен-Жермен».

Есть две причины, которые могут подтолкнуть форварда изменить свое мнение о своем будущем и больше не обращаться в испанскую столицу. Догнав Златана Ибрагимовича, забив 156 голов, новая цель Мбаппе – догнать Эдинсона Кавани, автора 200 голов, и таким образом стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Если со здоровьем Мбаппе все будет в порядке, ему потребуется еще несколько месяцев в этом сезоне и часть сезона 2022/23, чтобы достичь желаемого результата. Второй фактор, который мог бы убедить его остаться, —поддержка фанатов.

В последние месяцы отношения между двумя сторонами не были особенно теплыми. Но все это должно было измениться после того, как в честь Мбаппе был развернут баннер на трибуне «Парке де Пренс» во время матча против «Сент-Этьена».