6 лет назад Роналду забил последний мяч за «Реал». Как же легко он избавляется от защитников

В этот день, 6 лет назад, Криштиану Роналду забил 450-й и последний гол в футболке мадридского «Реала».

Португалец рванул к воротам, как только мяч полетел к Марсело с другого фланга.

Но бразилец не отдал пас сразу – рывок Криштиану получился холостым. Форвард открылся снова, в слепой зоне оппонента.

И легко замкнул головой. Чистый класс.

За 9 сезонов в «Реале» Роналду провел 438 игр, забил 450 мячей и отдал 131 результативную передачу. Феноменальная статистика.