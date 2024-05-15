Зидан явно рановато закончил: в 51 он играет так, что не затерялся бы и в составе «Реала»

Просто монстр.

Недавно Зидан опередил Мишеля Платини в рейтинге лучших французских хавбеков. Бывший полузащитник «Реала» занял первое место в списке сильнейших полузащитников в истории Франции, составленном FourFourTwo.

Ранее появились слухи об интересе «Баварии» к Зинедину Зидану в качестве главного тренера, но накануне ответного полуфинала француз их опроверг. Впрочем, в своей текущей форме, продемонстрированной в недавнем товарищеском матче, Зидан смог бы помочь как «Баварии», так и «Реалу» в качестве игрока.