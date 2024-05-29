Уникальное достижение «Реала» - в двух подряд финалах ЛЧ у Мадрида играл один и тот же состав - даже командные фото один

Это вряд ли кто-то повторит.

В 2017 году в Кардиффе «Реал» довольно легко обыграл «Ювентус» 4:1. Роналду тогда сделал дубль, еще по мячу забили Каземиро и Ассенсио. В стартовом составе тогда вышли Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Роналду, Бензема и Иско.

Склейка - проходит чуть меньше года, Киев, финал против «Ливерпуля». На поле выходит тот же состав и обыгрывает «Ливерпуль» без Салаха со счетом 3:1. Игроки даже на командном фото построились в том же порядке!