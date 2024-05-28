Андрей Лунин снова пропустил тренировку в Вальдебебас

«Реал Мадрид» продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на «Уэмбли». И, похоже, что вопрос, кто будет защищать ворота «сливочных» от нападающих «Боруссии», решен. Андрей Лунин не принимал участия в тренировке «Реала» в Вальдебебас.

Украинский голкипер не тренировался и вчера, и сегодня из-за простуды. Клуб сообщает, что Андрей чувствует себя лучше и скоро вернется к команде, но вряд ли пропуск тренировок, пусть и по уважительной причине, поможет ему в борьбе за место в финале.