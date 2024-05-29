Анчелотти рассказал, как он менялся в качестве тренера: когда-то отказался от Роберто Баджо, но исправился с Зинедином Зиданом

Карло научился трансформироваться.

«У меня была одна игровая система, которой я научился в «Милане» у Арриго Сакки. Это была схема 4-4-2. И по этой причине я отказался от Роберто Баджо в «Парме», потому что он хотел играть «десятку».

Я тогда сказал: «Нет, в моей команде нет «десяток». В то время он был одним из лучших игроков в мире, и я отказался от него, потому что просто хотел играть с двумя нападающими».

Сегодня я бы сказал: «Баджо, приезжай, и мы уладим ситуацию». Вместо этого я сказал ему: «Послушай, Роберто, для тебя нет места», и вместо этого он отправился в «Болонью». Это была ошибка, я попытался изменить свою философию, когда перешел в «Ювентус».

У меня был Зидан, он был классической «десяткой». Должен ли я поставить его справа или слева? Невозможно. Зидан - самый важный игрок в моей команде, и он должен играть в центре на позиции «десятки». Мне пришлось адаптироваться, учитывать характеристики игроков при построении системы игры в каждой команде».